Кабінет міністрів України схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:41
Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
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