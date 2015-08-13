RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін схвалив стратегію
підвищення рівня безпеки...

Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:41

Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90810
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:41

на 100 тисяч жителів припадає 5% загиблих в ДТП
що це означає?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2286
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:09

Пока органы полиции коррумпированы на 100% ни о какой стратегии,планах и т.д. в вопросе безопасности движения говорить не имеет смысла.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:49

Хотите что то уменьшить, лишайте права на 3, 6, 12 месяцев.
Нефиг бабло косить на штрафах под видом заботы о безопасности.

Забрали права на три месяца, потом будет думать, или гасать или пешком ходить.
У ментов в карманах и в авто купюр вообще не должно никаких быть. Иначе тюрьма их дом.

Вот так бороться нужно, а не сопли взятками и штрафами жевать.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін змінив компенсацію послуги “муніципальна няня”
R2 » Пон 19 жов, 2020 18:28
6 370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 19:55
lana999
Кабмін схвалив індексацію ставок акцизів і ренти на 26,7%
R2 » Чет 13 сер, 2015 09:30
6 2677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 16:41
rojaleks72
Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче... 1, 2
R2 » Чет 08 жов, 2020 12:45
12 980
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 15:39
laa1999

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (204)
22.10.2020 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.