Кабінет міністрів України схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:41
Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:09
Пока органы полиции коррумпированы на 100% ни о какой стратегии,планах и т.д. в вопросе безопасности движения говорить не имеет смысла.
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:49
Хотите что то уменьшить, лишайте права на 3, 6, 12 месяцев.
Нефиг бабло косить на штрафах под видом заботы о безопасности.
Забрали права на три месяца, потом будет думать, или гасать или пешком ходить.
У ментов в карманах и в авто купюр вообще не должно никаких быть. Иначе тюрьма их дом.
Вот так бороться нужно, а не сопли взятками и штрафами жевать.
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