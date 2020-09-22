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Міжбанк: розрахунки з
бюджетом підтримають гривню

Міжбанк: розрахунки з бюджетом підтримають гривню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:45

Міжбанк: розрахунки з бюджетом підтримають гривню

Пропонуємо до обговорення:
Це Четвер пройде дуже динамічно на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: розрахунки з бюджетом підтримають гривню.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:45

Две-три недели, пока не пройдут выборы, курс "доллара" будет стабилен. Ну а потом его будет легко поддержать, например, с помощью увеличения тарифов на коммуналку 1.5-2 раза. По другому прогнозы курса от МВФ расшифровать нельзя.
ygn
 
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