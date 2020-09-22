Це Четвер пройде дуже динамічно на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: розрахунки з бюджетом підтримають гривню.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:45
Міжбанк: розрахунки з бюджетом підтримають гривню
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: розрахунки з бюджетом підтримають гривню.
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:45
Две-три недели, пока не пройдут выборы, курс "доллара" будет стабилен. Ну а потом его будет легко поддержать, например, с помощью увеличения тарифов на коммуналку 1.5-2 раза. По другому прогнозы курса от МВФ расшифровать нельзя.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|