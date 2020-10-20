Обов’язковий техогляд для легкових автомобілів в Україні скасували в 2011 року.
Дивися повний текст Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не зможуть пройти 3 млн. авто.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:55
Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не зможуть пройти 3 млн. авто.
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:55
Хтось оцінював +/- співпраці з англосаксами???. Та +/- асоціації???. Може ну їх нафік
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:25
Украина много чего не выполняет в первую очередь борьба с коррупцией.Техосмотр это чистой воды "тема" криклия и кроме поборов ничего не преследует.
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47
Интересно, а как сейчас проодят обязательное (!) ТО все (!) маршруточники которые коптят в городах? Уверен, что они не пройдут НИ одной текущей европейской нормы ТО, но .... как то ездят по дорогам. И даже (sic!) перевозят пассажиров.
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