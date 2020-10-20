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Повернення обов'язкового
техогляду: в Україні його не...

Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:55

Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

Пропонуємо до обговорення:
Обов’язковий техогляд для легкових автомобілів в Україні скасували в 2011 року.

Дивися повний текст Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не зможуть пройти 3 млн. авто.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:55

Хтось оцінював +/- співпраці з англосаксами???. Та +/- асоціації???. Може ну їх нафік
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:25

Украина много чего не выполняет в первую очередь борьба с коррупцией.Техосмотр это чистой воды "тема" криклия и кроме поборов ничего не преследует.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47

:D Интересно, а как сейчас проодят обязательное (!) ТО все (!) маршруточники которые коптят в городах? Уверен, что они не пройдут НИ одной текущей европейской нормы ТО, но .... как то ездят по дорогам. И даже (sic!) перевозят пассажиров.
nikitash
 
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