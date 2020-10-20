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Повернення обов'язкового
техогляду: в Україні його не...

Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:55

Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

Пропонуємо до обговорення:
Обов’язковий техогляд для легкових автомобілів в Україні скасували в 2011 року.

Дивися повний текст Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не зможуть пройти 3 млн. авто.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:55

Хтось оцінював +/- співпраці з англосаксами???. Та +/- асоціації???. Може ну їх нафік
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:25

Украина много чего не выполняет в первую очередь борьба с коррупцией.Техосмотр это чистой воды "тема" криклия и кроме поборов ничего не преследует.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47

:D Интересно, а как сейчас проодят обязательное (!) ТО все (!) маршруточники которые коптят в городах? Уверен, что они не пройдут НИ одной текущей европейской нормы ТО, но .... как то ездят по дорогам. И даже (sic!) перевозят пассажиров.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:59

Будем считать, что я вырываю слова из контекста, но зацените сам ход мысли ))
“....Розумію проблему для тих, хто його буде проходити....
Але завжди можна спробувати знайти вихід...
Як ці умови прописати, так лабораторії і будуть проводити огляд”
1. Они НЕ собираются УСТРАНЯТЬ проблемы. Вообще. Они собираются только их ДОБАВЛЯТЬ. Ну прям слуги народа, не иначе )))
2. Договориться можно всегда. НАБУ просто НЕ слышит этого))
3. Условия прохождения ТО мы напишем сами)). Нет, мы НЕ собираемся брать практику более 100 стран, которые УЖЕ имеют РАБОЧИЙ инструмент проходжения ТО. Мы Сами, создадим лаборатории, всё напишем, всё определим. Кароче, сами всё распилим, не переживайте)))

Вот уж воистину, "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает".
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:07

Такую ху... могут нести только клоуны . в калифорнии самые жесткие в мире эколог. законы и там можна ездить даже без катализатора))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:28

И да, просто напомню "историю". ТО у нас отменили в том числе и потому, что ранее "деньги от прохождения ТО" шли на ремонт дорог. Сейчас с КАЖДОГО литра КАЖДЫЙ кто приобретает топливо отдаёт что-то около 20 евроцентов на дороги. Но, дорог как небыло, так и нет. А "внезапно" появивщееся бабло, которое нам дали на преодоление короны (что бы тупо не подохли) мы закатали в асфальт (на "избранных" участках, конечно же).

"просто место такое", ага )))
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:37

Очередная непрофильная журналажа от финансовых журнаглистов.

Где фамилия Смолянинова в заголовке? Ведь утверждене принадлежит ему и это его субъективное и ничем не подтвержденное мнение: в ЕС полно автомобилей без катализаторов и они проходят там техосмотр.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:07

Я був би радий, щоб мер мого міста обмежив вік автомобілв які в ньому їздять, наприклад не старше 15 років.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:08

Знову хтось дуже хоче нажитись на самих бідних автовласниках.
servald2016
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