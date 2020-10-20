Обов’язковий техогляд для легкових автомобілів в Україні скасували в 2011 року.
Дивися повний текст Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не зможуть пройти 3 млн. авто.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:55
Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не зможуть пройти 3 млн. авто.
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:55
Хтось оцінював +/- співпраці з англосаксами???. Та +/- асоціації???. Може ну їх нафік
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:25
Украина много чего не выполняет в первую очередь борьба с коррупцией.Техосмотр это чистой воды "тема" криклия и кроме поборов ничего не преследует.
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:47
Интересно, а как сейчас проодят обязательное (!) ТО все (!) маршруточники которые коптят в городах? Уверен, что они не пройдут НИ одной текущей европейской нормы ТО, но .... как то ездят по дорогам. И даже (sic!) перевозят пассажиров.
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:59
Будем считать, что я вырываю слова из контекста, но зацените сам ход мысли ))
“....Розумію проблему для тих, хто його буде проходити....
Але завжди можна спробувати знайти вихід...
Як ці умови прописати, так лабораторії і будуть проводити огляд”
1. Они НЕ собираются УСТРАНЯТЬ проблемы. Вообще. Они собираются только их ДОБАВЛЯТЬ. Ну прям слуги народа, не иначе )))
2. Договориться можно всегда. НАБУ просто НЕ слышит этого))
3. Условия прохождения ТО мы напишем сами)). Нет, мы НЕ собираемся брать практику более 100 стран, которые УЖЕ имеют РАБОЧИЙ инструмент проходжения ТО. Мы Сами, создадим лаборатории, всё напишем, всё определим. Кароче, сами всё распилим, не переживайте)))
Вот уж воистину, "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает".
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:07
Такую ху... могут нести только клоуны . в калифорнии самые жесткие в мире эколог. законы и там можна ездить даже без катализатора))
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:28
И да, просто напомню "историю". ТО у нас отменили в том числе и потому, что ранее "деньги от прохождения ТО" шли на ремонт дорог. Сейчас с КАЖДОГО литра КАЖДЫЙ кто приобретает топливо отдаёт что-то около 20 евроцентов на дороги. Но, дорог как небыло, так и нет. А "внезапно" появивщееся бабло, которое нам дали на преодоление короны (что бы тупо не подохли) мы закатали в асфальт (на "избранных" участках, конечно же).
"просто место такое", ага )))
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:37
Очередная непрофильная журналажа от финансовых журнаглистов.
Где фамилия Смолянинова в заголовке? Ведь утверждене принадлежит ему и это его субъективное и ничем не подтвержденное мнение: в ЕС полно автомобилей без катализаторов и они проходят там техосмотр.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:07
Я був би радий, щоб мер мого міста обмежив вік автомобілв які в ньому їздять, наприклад не старше 15 років.
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