Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:07

  Rainbow написав:Я був би радий, щоб мер мого міста обмежив вік автомобілв які в ньому їздять, наприклад не старше 15 років.

А я бы например запретил барышням старше 30-ти показывать свое лицо.
И шо дальше?
Есть и пожилые, но не объезженные лошадки на ходу. Да еще и каком ходу.
Может за 15 лет там все уже поменяли и машина лучше чем 8-ми летняя
Зе-Чмо
p_a_l
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"Дикий не Дикий" нафіг тебе і твоїх свинособак
kyiv7777
 
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