Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

А я бы например запретил барышням старше 30-ти показывать свое лицо.
И шо дальше?
Есть и пожилые, но не объезженные лошадки на ходу. Да еще и каком ходу.
Может за 15 лет там все уже поменяли и машина лучше чем 8-ми летняя
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:07
А я бы например запретил барышням старше 30-ти показывать свое лицо.
И шо дальше?
Есть и пожилые, но не объезженные лошадки на ходу. Да еще и каком ходу.
Может за 15 лет там все уже поменяли и машина лучше чем 8-ми летняя
Зе-Чмо
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