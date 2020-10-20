Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

В Україні збираються заборонити авто без каталізатора?
То клоун це ти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:11
В Україні збираються заборонити авто без каталізатора?
То клоун це ти.
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