Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

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Повернення обов'язкового
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:11

  l4567 написав:Такую ху... могут нести только клоуны . в калифорнии самые жесткие в мире эколог. законы и там можна ездить даже без катализатора))

В Україні збираються заборонити авто без каталізатора?
То клоун це ти.
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