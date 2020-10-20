В Україні збираються заборонити авто без каталізатора?
То клоун це ти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:11
В Україні збираються заборонити авто без каталізатора?
То клоун це ти.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:21
Хм.. А я вот за обязательное ТО. Часто вижу аварии с участием жиг, оно и понятно - не рулится, не тормозит. А когда едешь за ней задохнутся можно. Туда же старые евробляхи (бывшие) и прочий хлам. Не можешь себе позволить адекватное безопасное авто - катайся на транспорте, ну или эксплуатируй за городом. Кто со мной не согласен - это вам еще жига в зад не прилетала. В меня так вообще прилетела половина жиги, когда ее на части разорвало в дтп. Смертники, не ценят ни свои жизни, ни других участников движения. Надеюсь введут обязательное ТО и весь этот хлам сразу на метал поедет.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:00
Re: Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
Ну так уже давно "ввели". Снизу и по самые гланды.
Это в топ-3 из самых коррумпированных стран мира (по словам американского президента
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|