Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:21

Хм.. А я вот за обязательное ТО. Часто вижу аварии с участием жиг, оно и понятно - не рулится, не тормозит. А когда едешь за ней задохнутся можно. Туда же старые евробляхи (бывшие) и прочий хлам. Не можешь себе позволить адекватное безопасное авто - катайся на транспорте, ну или эксплуатируй за городом. Кто со мной не согласен - это вам еще жига в зад не прилетала. В меня так вообще прилетела половина жиги, когда ее на части разорвало в дтп. Смертники, не ценят ни свои жизни, ни других участников движения. Надеюсь введут обязательное ТО и весь этот хлам сразу на метал поедет.