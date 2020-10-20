Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
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vitaliy_berdinskikh, Смольянінов мав на увазі, що в цих машина каталізатори вирізані. І у нього, як у першого зама начальника Головного сервісного центру МВД України точно більше інформацію по цьому питанню, ніж у нас. Навряд чи він взяв ці цифри зі стелі
Хм.. А я вот за обязательное ТО. Часто вижу аварии с участием жиг, оно и понятно - не рулится, не тормозит. А когда едешь за ней задохнутся можно. Туда же старые евробляхи (бывшие) и прочий хлам. Не можешь себе позволить адекватное безопасное авто - катайся на транспорте, ну или эксплуатируй за городом. Кто со мной не согласен - это вам еще жига в зад не прилетала. В меня так вообще прилетела половина жиги, когда ее на части разорвало в дтп. Смертники, не ценят ни свои жизни, ни других участников движения. Надеюсь введут обязательное ТО и весь этот хлам сразу на метал поедет.
Ну так уже давно "ввели". Снизу и по самые гланды. Это в топ-3 из самых коррумпированных стран мира (по словам американского президента https://hromadske.ua/ru/posts/tramp-ob- ... trana-mira ) стране, где можно практически все купить за деньги - техосмотр будет по-честному?
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Відсоток ДТП, що виникли в результаті керування несправними транспортними засобами складав 0.3% у 2015 р., 0.4% у 2016 р. та 0.1% від усіх дтп за 8 місяців у 2017 році (за даними Управління безпеки дорожнього руху)