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Повернення обов'язкового
техогляду: в Україні його не...

Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:27

vitaliy_berdinskikh,
Смольянінов мав на увазі, що в цих машина каталізатори вирізані.
І у нього, як у першого зама начальника Головного сервісного центру МВД України точно більше інформацію по цьому питанню, ніж у нас. Навряд чи він взяв ці цифри зі стелі
max_rozenko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:11

  l4567 написав:Такую ху... могут нести только клоуны . в калифорнии самые жесткие в мире эколог. законы и там можна ездить даже без катализатора))

В Україні збираються заборонити авто без каталізатора?
То клоун це ти.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:21

Хм.. А я вот за обязательное ТО. Часто вижу аварии с участием жиг, оно и понятно - не рулится, не тормозит. А когда едешь за ней задохнутся можно. Туда же старые евробляхи (бывшие) и прочий хлам. Не можешь себе позволить адекватное безопасное авто - катайся на транспорте, ну или эксплуатируй за городом. Кто со мной не согласен - это вам еще жига в зад не прилетала. В меня так вообще прилетела половина жиги, когда ее на части разорвало в дтп. Смертники, не ценят ни свои жизни, ни других участников движения. Надеюсь введут обязательное ТО и весь этот хлам сразу на метал поедет.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:00

Re: Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

  iriverix написав:Надеюсь введут

Ну так уже давно "ввели". Снизу и по самые гланды.
Это в топ-3 из самых коррумпированных стран мира (по словам американского президента https://hromadske.ua/ru/posts/tramp-ob- ... trana-mira ) стране, где можно практически все купить за деньги - техосмотр будет по-честному?
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Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:14

Відсоток ДТП, що виникли в результаті керування несправними транспортними засобами складав 0.3% у 2015 р., 0.4% у 2016 р. та 0.1% від усіх дтп за 8 місяців у 2017 році (за даними Управління безпеки дорожнього руху)
izi525252
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:45

Re: Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

  izi525252 написав:за даними Управління безпеки дорожнього руху

Очень авторитетный источник статистики, да. А если жигуль просто стал посреди моста потому что у него отвалилось колесо или что-то там потекло - этот факт регистрируется как ДТП и попадает в данную статистику?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:57

iriverix не будьте такими зверхніми до власників стареньких жигулів. Понти власників новеньких мерсів і бмв на дорогах убивають в десятки разів більше людей. Для них правила не писані бо вони можуть дозволити собі все.
servald2016
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:00

Re: Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

  max_rozenko написав:І у нього, як у першого зама начальника Головного сервісного центру МВД України точно більше інформацію по цьому питанню, ніж у нас.

Нет у него этой информации потому что нигде не регистрируется факт вырезания катализатора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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