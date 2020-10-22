Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

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Блин, читаешь вот этих приверженцев ТО и удивляешься. Вы не знаете, как это раньше проходилось? Те, кто в ГБК, вообще не заморачивались - денег председателю занесли и через неделю получили талоны. Остальные либо через ускорителей возле МРЭО, или своими связями. Это все равно дешевле и по деньгам, и по времени, чем проходить ТО официально - не забываем, что для официального прохождения ТО нужна еще медсправка, а это тоже время и деньги (кстати, справку получить официально ох как не легко, в первую очередь по времени, поэтому тоже через "медцентр"). А потом вам официально намекнут, что у вашей машины свет выставлен на 5см выше положенного, - поэтому или через ускорителя, или едьте регулируйте свет, а на следующий раз вибростенд что-нибудь не то покажет. В этом государстве ТО не имеет отношения к безопасности. Только к поборам. Точка.
alt402 написав:Блин, читаешь вот этих приверженцев ТО и удивляешься. Вы не знаете, как это раньше проходилось?
Я знаю как это проходится в других странах, точнее вижу в других странах результат - на улицах есть старые автомобили, есть старые дешевые автомобили. Но они не разваливаются на части, как половина проржавевшего отечественного автопарка, и увидеть на дороге автомобиль дымящий как паравоз - ни разу не довелось.
alt402 написав:В этом государстве ТО не имеет отношения к безопасности.
Если не делать ТО - то конечно оно не будет иметь отношения к безопасности.
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