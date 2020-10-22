Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:59

Блин, читаешь вот этих приверженцев ТО и удивляешься. Вы не знаете, как это раньше проходилось?

Те, кто в ГБК, вообще не заморачивались - денег председателю занесли и через неделю получили талоны. Остальные либо через ускорителей возле МРЭО, или своими связями.

Это все равно дешевле и по деньгам, и по времени, чем проходить ТО официально - не забываем, что для официального прохождения ТО нужна еще медсправка, а это тоже время и деньги (кстати, справку получить официально ох как не легко, в первую очередь по времени, поэтому тоже через "медцентр").

А потом вам официально намекнут, что у вашей машины свет выставлен на 5см выше положенного, - поэтому или через ускорителя, или едьте регулируйте свет, а на следующий раз вибростенд что-нибудь не то покажет.

В этом государстве ТО не имеет отношения к безопасности. Только к поборам. Точка.