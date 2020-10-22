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Повернення обов'язкового
техогляду: в Україні його не...

Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:59

Блин, читаешь вот этих приверженцев ТО и удивляешься. Вы не знаете, как это раньше проходилось?
Те, кто в ГБК, вообще не заморачивались - денег председателю занесли и через неделю получили талоны. Остальные либо через ускорителей возле МРЭО, или своими связями.
Это все равно дешевле и по деньгам, и по времени, чем проходить ТО официально - не забываем, что для официального прохождения ТО нужна еще медсправка, а это тоже время и деньги (кстати, справку получить официально ох как не легко, в первую очередь по времени, поэтому тоже через "медцентр").
А потом вам официально намекнут, что у вашей машины свет выставлен на 5см выше положенного, - поэтому или через ускорителя, или едьте регулируйте свет, а на следующий раз вибростенд что-нибудь не то покажет.
В этом государстве ТО не имеет отношения к безопасности. Только к поборам. Точка.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:19

Re: Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

  alt402 написав:Блин, читаешь вот этих приверженцев ТО и удивляешься. Вы не знаете, как это раньше проходилось?

Я знаю как это проходится в других странах, точнее вижу в других странах результат - на улицах есть старые автомобили, есть старые дешевые автомобили. Но они не разваливаются на части, как половина проржавевшего отечественного автопарка, и увидеть на дороге автомобиль дымящий как паравоз - ни разу не довелось.

Можно увидеть на наших дорогах автомобиль такого возраста в таком состоянии?
https://photos.app.goo.gl/jk5zDviyZFEqAish9
  alt402 написав:В этом государстве ТО не имеет отношения к безопасности.
Если не делать ТО - то конечно оно не будет иметь отношения к безопасности.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:17

  vitaliy_berdinskikh написав:Я знаю как это проходится в других странах, точнее вижу в других странах результат

А причем тут другие страны? Речь об Украине, а не о других странах.

  vitaliy_berdinskikh написав:Если не делать ТО - то конечно оно не будет иметь отношения к безопасности.

Сейчас ТО ЕСТЬ для коммерческого транспорта, причем, вроде бы, даже ежегодное. Вы не видите кол-во коптящих грузовиков и разваливающихся маршруток? Или думаете, что если сделать ТО для всех, то оно как-то по-другому работать будет, чем работает сейчас не для всех? Откуда такая наивность?
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:28

Re: Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...

  alt402 написав:А причем тут другие страны?

А при чём тут как было раньше?

Ты б ещё сослался на крепостное право России и аргументировал этим то что нам не нужна свобода передвижения.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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