Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не...
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Блин, читаешь вот этих приверженцев ТО и удивляешься. Вы не знаете, как это раньше проходилось? Те, кто в ГБК, вообще не заморачивались - денег председателю занесли и через неделю получили талоны. Остальные либо через ускорителей возле МРЭО, или своими связями. Это все равно дешевле и по деньгам, и по времени, чем проходить ТО официально - не забываем, что для официального прохождения ТО нужна еще медсправка, а это тоже время и деньги (кстати, справку получить официально ох как не легко, в первую очередь по времени, поэтому тоже через "медцентр"). А потом вам официально намекнут, что у вашей машины свет выставлен на 5см выше положенного, - поэтому или через ускорителя, или едьте регулируйте свет, а на следующий раз вибростенд что-нибудь не то покажет. В этом государстве ТО не имеет отношения к безопасности. Только к поборам. Точка.
alt402 написав:Блин, читаешь вот этих приверженцев ТО и удивляешься. Вы не знаете, как это раньше проходилось?
Я знаю как это проходится в других странах, точнее вижу в других странах результат - на улицах есть старые автомобили, есть старые дешевые автомобили. Но они не разваливаются на части, как половина проржавевшего отечественного автопарка, и увидеть на дороге автомобиль дымящий как паравоз - ни разу не довелось.
vitaliy_berdinskikh написав:Я знаю как это проходится в других странах, точнее вижу в других странах результат
А причем тут другие страны? Речь об Украине, а не о других странах.
vitaliy_berdinskikh написав:Если не делать ТО - то конечно оно не будет иметь отношения к безопасности.
Сейчас ТО ЕСТЬ для коммерческого транспорта, причем, вроде бы, даже ежегодное. Вы не видите кол-во коптящих грузовиков и разваливающихся маршруток? Или думаете, что если сделать ТО для всех, то оно как-то по-другому работать будет, чем работает сейчас не для всех? Откуда такая наивность?
vitaliy_berdinskikh написав:А при чём тут как было раньше?
А что, что-то изменилось? Коррупцию победили? Полиция неподкупная и эффективная? Или откуда у тебя такой наивняк, что теперь все будет "как в других странах"?
Еще раз повторю. СЕЙЧАС есть ТО для коммерческого транспорта. Это ТО, которое есть СЕЙЧАС, оно НЕЭФФЕКТИВНО - до фига дымящих грузовиков и разваливающихся на ходу маршруток. Расскажи, пожалуйста, ты правда считаешь, что если ввести ТО еще и для некоммерческого транспорта, все резко заработает "как в других странах"? Что, правда, что ли?
Но вот завтра выборы есть фамилии имена тех кто ввел это кидалово и обдиралово населения на деньги,. так нечего за те пратии кому они принадлежат голосовать. Логично? Сами понавыбирали их этих путинобопрцеы/ЕС-овступателей/Слуг и пр. а потом стонут.
Полагаю, что это 189 по важности и по порядку требование для вступления в ЕС, которое не состоится НИКОГДА. Соответственно и выполнение его должно быть после выполнения всех основных европейских требований. Настоящая его реализация - это замыливание глаз, прежде всего, европе, а для наших чинодралов удобная возможность сесть на кормушку, которую они же в 2011 году отобрали у прежних чинодралов под предлогом борьбы за демократию. Бывшие автомайдановцы, дорвавшись до корыта, предали свои же "демократические" принципы и теперь ничем не отличаются от "злочинной" влады, свергнутой ими. За что боролись? То и получили. Что делать будем? Кого будем кормить? Думай - те! Эти идиотские проекты надо отменить немедленно. А недолугих министров-соросят - гнать в три шеи.
А в Соглашении об ассоциации с ЕС не предусмотрена обязательная проверки состояния дорог???? Это точно так же будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. А то получается игра в одни ворота