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"Нафтогаз" ставить за мету
вихід на IPO за кілька років

"Нафтогаз" ставить за мету вихід на IPO за кілька років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:56

"Нафтогаз" ставить за мету вихід на IPO за кілька років

Пропонуємо до обговорення:
У "Нафтогазі" заявили, що вітають ухвалення урядом політики власності щодо компанії та ставлять за мету вихід на IPO (перший публічний продаж акцій) за кілька років.

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