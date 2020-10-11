У "Нафтогазі" заявили, що вітають ухвалення урядом політики власності щодо компанії та ставлять за мету вихід на IPO (перший публічний продаж акцій) за кілька років.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 15:56
"Нафтогаз" ставить за мету вихід на IPO за кілька років
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" ставить за мету вихід на IPO за кілька років.
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