RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський: Пенсіонери 80+
отримують досить великі гроші

Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:48

Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам, відповідаючи на питання каналу "Україна".

Дивися повний текст Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90815
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:48

Достаточно большие деньги - это сколько? 200$?
yevgenmuza
 
Повідомлень: 129
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:04

yevgenmuza
додаткові досить великі гроші
це 500 грн./міс
80+ це чоловіки, які виходили включно до 2000 р. та жінки до 1995 р. Внаслідок маніпуляцій з розміром пенсій в них, як правило, мінімальна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3756
З нами з: 19.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:39

Re: Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші

Пенсионеры 80+: Зеленский брешет, мы еле-еле сводим концы с концами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 06.08.19
Подякував: 411 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:53

  yevgenmuza написав:Достаточно большие деньги - это сколько? 200$?

У моей бабы 90+ лет около 3000-3500 грн
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9013
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський похвалився результатами приватизації...
R2 » Сер 21 жов, 2020 11:13
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 11:13
p_a_l
Шахраї шлють українцям SMS про великі виграші - коментар... 1, 2
R2 » Вів 20 жов, 2020 13:30
10 525
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 10:42
nikdavydenko
Зеленський розповів, чи продовжить Україна брати кредити...
R2 » Вів 20 жов, 2020 13:12
2 210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 23:41
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17598)
22.10.2020 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.