Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам, відповідаючи на питання каналу "Україна".
Дивися повний текст Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 16:48
Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші.
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:04
yevgenmuza
це 500 грн./міс
80+ це чоловіки, які виходили включно до 2000 р. та жінки до 1995 р. Внаслідок маніпуляцій з розміром пенсій в них, як правило, мінімальна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:39
Re: Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші
Пенсионеры 80+: Зеленский брешет, мы еле-еле сводим концы с концами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:53
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:49
Zebra бабуле 97 лет, заслуженный работник торговли..... пенсия - минимальная.
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:47
“Пока, надо признать, экономика слабая. Предпринимателей, которые вышли из тени, – мало, но выйдут. Мы же не просто так идем к электронному государству. А когда мы полностью отойдем от (бумажных) справок, от чиновника, будет меньше коррупции, и все будут платить налоги. ...”, – подчеркнул он.
Крупные неплательщики - это те, чей бизнес зарегистрирован в офшорах. Хочу посмотреть, как они выйдут из тени и начнут платить налоги...
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