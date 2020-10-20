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Зеленський: Пенсіонери 80+
отримують досить великі гроші

Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 05:45

Re: Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші

  fler написав:Крупные неплательщики - это те, чей бизнес зарегистрирован в офшорах. Хочу посмотреть, как они выйдут из тени и начнут платить налоги...


Ага, выйдут. Аж бегом побегут ... Держи карман шире.
В последнее время только успевай читать в новостях, как то одна, то другая хитросделанная фирма при лерке-аблигации набралась кредитов в банках на сотни миллионов, потом фиктивнй банкрот, с переводом активов на связанных лиц. Те банки затем красиво ложатся, а через правильные аукционы и с помощью прикормленых чиновников "залоги" выводят через ФГВ на правильные "связанные лица" всего за 1-2% от суммы долга. "Суды" где совсем "скользко" подстраховывают.
Государство - в дураках, "людям" - чистый профит.

Все налоги здесь платят только идиоты :idea: Но - тоже недолго.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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