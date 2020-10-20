Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші

Ага, выйдут. Аж бегом побегут ... Держи карман шире.
В последнее время только успевай читать в новостях, как то одна, то другая хитросделанная фирма при лерке-аблигации набралась кредитов в банках на сотни миллионов, потом фиктивнй банкрот, с переводом активов на связанных лиц. Те банки затем красиво ложатся, а через правильные аукционы и с помощью прикормленых чиновников "залоги" выводят через ФГВ на правильные "связанные лица" всего за 1-2% от суммы долга. "Суды" где совсем "скользко" подстраховывают.
Государство - в дураках, "людям" - чистый профит.
Все налоги здесь платят только идиоты Но - тоже недолго.