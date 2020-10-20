Зеленський: Пенсіонери 80+ отримують досить великі гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:49
Этого президента -УВАЖАТЬ НЕ ЗА ЧТО !!!!
zoyaprostoklass
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 07:21
EKO написав:
"Суды" где совсем "скользко" подстраховывают.
Цікаво, чи суддям +80 докидають 500? Для них це менше 1% буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:13
отменить нал полностью. Сверять обороты по картам с зарплатой. Сделать запрет на использование карт, открытых в чужих странах. Всё, налоги посыпятся миллиардами.
maksymzp88
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:24
maksymzp88 написав:
Сделать запрет на использование карт, открытых в чужих странах.
Шариков, перелогинься. А то пожалуюсь профессору.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:30
maksymzp88 написав:
отменить нал полностью. Сверять обороты по картам с зарплатой. Сделать запрет на использование карт, открытых в чужих странах. Всё, налоги посыпятся миллиардами.
Ты забыл добавить для политиков и чиновников..
а то меня еще арестуют
несчастного.
Antin
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