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У Раді пропонують
е-резидентство для іноземних...

У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:37

У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в законопроекті № 4245.

Дивися повний текст У Раді пропонують е-резидентство для іноземних \"айтішників\" із 5% податку на прибуток.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:37

Я вот реально не пойму. Это мулька у "слуг" такая - решать несуществующие проблемы?
Оформление штатного ФЛП с 5% с ВНЖ занимает пару недель. Достаточно просто показать офер (даже не договор) от компании c украинским офисом. Механизм работает уже годами, какой велосипед они изобретают? Зачем? Кому? Кто хотел, давно оформился и оформляется регулярно.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:49

Тут тема в том, что человек, физически находясь в другой стране, работает (по удаленке) как украинский ФОП с 5% ЕН. Например, я живу в Германии, там офиц.безработный (или с минимальным доходом), но основной доход (который сильно выше минимального в Германии) получаю как украинский резидент с 5% налоговой ставкой. Осталось только придумать, как деньги из Украины в Германию беспалевно и недорого забрасывать, и профит )) мне была бы интересна такая тема.
Logic
 
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