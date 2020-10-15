У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

Додано: Пон 26 жов, 2020 11:53

_hunter написав: Даже не хочу начинать выяснять чем "планка" отличается от "лимита"... Даже не хочу начинать выяснять чем "планка" отличается от "лимита"...

_hunter написав: О декларировании речь и шла: человек планирует "втихаря" валюту в Германию возить. О декларировании речь и шла: человек планирует "втихаря" валюту в Германию возить.

Жаль. Это важно поскольку у большинства в голове засело что из Украины и в Украину, в страну ЕС или из страны ЕС - нельзя везти больше 10000 долларов (что не долларов, а евро помнят ещё меньше). Везти/вывезти можно хоть 100000, главное помнить что если везёшь больше 10000 то обязан сам письменно задекларировать факт провоза суммы.Я понял что его как раз больше волнует налоговый вопрос, а не таможенный. Так как валюту из Украины не обязательно возить ногами, её можно и банковским переводом перевести - это будет дешевле и быстрее. А обязательства по уплате налогов у налогового резидента Германии возникают независимо от того ввёз он заработанный в Украине доход в рюкзаке или перечислил SWIFT-ом или кто-то для него провёз эти деньги. Причем платить налог надо даже если доход получен в Украине и не был ввезён в Германию а лежит на украинском или багамском банковском счёте.Именно об этом скандалы типа Панама пейперс.