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У Раді пропонують
е-резидентство для іноземних...

У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:53

Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

  _hunter написав:Даже не хочу начинать выяснять чем "планка" отличается от "лимита"...

Жаль. Это важно поскольку у большинства в голове засело что из Украины и в Украину, в страну ЕС или из страны ЕС - нельзя везти больше 10000 долларов (что не долларов, а евро помнят ещё меньше). Везти/вывезти можно хоть 100000, главное помнить что если везёшь больше 10000 то обязан сам письменно задекларировать факт провоза суммы.

  _hunter написав:О декларировании речь и шла: человек планирует "втихаря" валюту в Германию возить.

Я понял что его как раз больше волнует налоговый вопрос, а не таможенный. Так как валюту из Украины не обязательно возить ногами, её можно и банковским переводом перевести - это будет дешевле и быстрее. А обязательства по уплате налогов у налогового резидента Германии возникают независимо от того ввёз он заработанный в Украине доход в рюкзаке или перечислил SWIFT-ом или кто-то для него провёз эти деньги. Причем платить налог надо даже если доход получен в Украине и не был ввезён в Германию а лежит на украинском или багамском банковском счёте.

Именно об этом скандалы типа Панама пейперс. :wink:
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Даже не хочу начинать выяснять чем "планка" отличается от "лимита"...

Жаль. Это важно поскольку у большинства в голове засело что из Украины и в Украину, в страну ЕС или из страны ЕС - нельзя везти больше 10000 долларов (что не долларов, а евро помнят ещё меньше). Везти/вывезти можно хоть 100000, главное помнить что если везёшь больше 10000 то обязан сам письменно задекларировать факт провоза суммы.

  _hunter написав:О декларировании речь и шла: человек планирует "втихаря" валюту в Германию возить.

Я понял что его как раз больше волнует налоговый вопрос, а не таможенный. Так как валюту из Украины не обязательно возить ногами, её можно и банковским переводом перевести - это будет дешевле и быстрее. А обязательства по уплате налогов у налогового резидента Германии возникают независимо от того ввёз он заработанный в Украине доход в рюкзаке или перечислил SWIFT-ом или кто-то для него провёз эти деньги. Причем платить налог надо даже если доход получен в Украине и не был ввезён в Германию а лежит на украинском или багамском банковском счёте.

Именно об этом скандалы типа Панама пейперс. :wink:

Ладно, не я этот вопрос поднял... Так чем, все же, "планка" от "лимита" отличается -- может документ какой на эту "планку" есть? -- на всякий случай -- на той же таможне давное существует термин "беспошлинный лимит"...

Да -- его как раз налоговый вопрос больше волнует, но есть ли гарантия, что таможенники фискалам не "стучат" о таких само-декларантах?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:39

Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

  _hunter написав:Так чем, все же, "планка" от "лимита" отличается -- может документ какой на эту "планку" есть? -- на всякий случай -- на той же таможне давное существует термин "беспошлинный лимит"...

Вот там где же про беспошлинный лимит - там написано и про то кто устанавливает правила провоза валюты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:43

Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

  _hunter написав:Да -- его как раз налоговый вопрос больше волнует, но есть ли гарантия, что таможенники фискалам не "стучат" о таких само-декларантах?..

Есть гарантия - это два разных ведомтсва никак не связанных между собой. И понятие "стучат" тут вообще не применимо. Это не сосед болтнувший знакомому вору что рядом с ним есть чем поживится.

Как только ты найдешь немецкий закон который говорит что таможенники обязаны передавать в немецкую налоговую информацию о всех кто ввёз более 10к евро - так сразу у тебя появится основание называть это "стуком".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Так чем, все же, "планка" от "лимита" отличается -- может документ какой на эту "планку" есть? -- на всякий случай -- на той же таможне давное существует термин "беспошлинный лимит"...

Вот там где же про беспошлинный лимит - там написано и про то кто устанавливает правила провоза валюты.

Я, похоже, вопрос недостаточно точно сформулировал... -- ок, напишу еще раз: чем, все же, "планка" от "лимита" отличается?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:58

Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

  _hunter написав:Я, похоже, вопрос недостаточно точно сформулировал... -- ок, напишу еще раз: чем, все же, "планка" от "лимита" отличается?

Мои лингвистические консультации платные.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Да -- его как раз налоговый вопрос больше волнует, но есть ли гарантия, что таможенники фискалам не "стучат" о таких само-декларантах?..

Есть гарантия - это два разных ведомтсва никак не связанных между собой. И понятие "стучат" тут вообще не применимо. Это не сосед болтнувший знакомому вору что рядом с ним есть чем поживится.

Как только ты найдешь немецкий закон который говорит что таможенники обязаны передавать в немецкую налоговую информацию о всех кто ввёз более 10к евро - так сразу у тебя появится основание называть это "стуком".

Так Украина тоже с немецкими фискалами не сильно связана, тем не менее -- BEPS...
Именно по этой причине я и поставил кавычки. Не стучат -- вполне официально передают по официальным каналам.

Хорошая попытка, если бы не одно "но" -- есть еще всякие дерективы да подзаконные акты, которые вполне могут быть и с грифом...
Да и просто по логике: а смысл этом "мероприятии", если информация никуда не передается?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Я, похоже, вопрос недостаточно точно сформулировал... -- ок, напишу еще раз: чем, все же, "планка" от "лимита" отличается?

Мои лингвистические консультации платные.

Забавно: т.е. претензия -- есть, но в чем ее суть -- секрет? Ясно-понятно... :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:07

Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

  _hunter написав:Так Украина тоже с немецкими фискалами не сильно связана, тем не менее -- BEPS...

Так BEPS или не связана?

Потому что если BEPS то как раз связана. Вот попдписалась Украина под FATCA и теперь связана с фискалами США.

А если вдруг передумают и откажутся от BEPS - то будет как и ранее не связана ни с немецкими, ни с другими.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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