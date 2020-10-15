У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

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_hunter написав:Даже не хочу начинать выяснять чем "планка" отличается от "лимита"...
Жаль. Это важно поскольку у большинства в голове засело что из Украины и в Украину, в страну ЕС или из страны ЕС - нельзя везти больше 10000 долларов (что не долларов, а евро помнят ещё меньше). Везти/вывезти можно хоть 100000, главное помнить что если везёшь больше 10000 то обязан сам письменно задекларировать факт провоза суммы.
_hunter написав:О декларировании речь и шла: человек планирует "втихаря" валюту в Германию возить.
Я понял что его как раз больше волнует налоговый вопрос, а не таможенный. Так как валюту из Украины не обязательно возить ногами, её можно и банковским переводом перевести - это будет дешевле и быстрее. А обязательства по уплате налогов у налогового резидента Германии возникают независимо от того ввёз он заработанный в Украине доход в рюкзаке или перечислил SWIFT-ом или кто-то для него провёз эти деньги. Причем платить налог надо даже если доход получен в Украине и не был ввезён в Германию а лежит на украинском или багамском банковском счёте.
Именно об этом скандалы типа Панама пейперс.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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_hunter написав:Даже не хочу начинать выяснять чем "планка" отличается от "лимита"...
Жаль. Это важно поскольку у большинства в голове засело что из Украины и в Украину, в страну ЕС или из страны ЕС - нельзя везти больше 10000 долларов (что не долларов, а евро помнят ещё меньше). Везти/вывезти можно хоть 100000, главное помнить что если везёшь больше 10000 то обязан сам письменно задекларировать факт провоза суммы.
_hunter написав:О декларировании речь и шла: человек планирует "втихаря" валюту в Германию возить.
Я понял что его как раз больше волнует налоговый вопрос, а не таможенный. Так как валюту из Украины не обязательно возить ногами, её можно и банковским переводом перевести - это будет дешевле и быстрее. А обязательства по уплате налогов у налогового резидента Германии возникают независимо от того ввёз он заработанный в Украине доход в рюкзаке или перечислил SWIFT-ом или кто-то для него провёз эти деньги. Причем платить налог надо даже если доход получен в Украине и не был ввезён в Германию а лежит на украинском или багамском банковском счёте.
Именно об этом скандалы типа Панама пейперс.
Ладно, не я этот вопрос поднял... Так чем, все же, "планка" от "лимита" отличается -- может документ какой на эту "планку" есть? -- на всякий случай -- на той же таможне давное существует термин "беспошлинный лимит"...
Да -- его как раз налоговый вопрос больше волнует, но есть ли гарантия, что таможенники фискалам не "стучат" о таких само-декларантах?..
_hunter написав:Да -- его как раз налоговый вопрос больше волнует, но есть ли гарантия, что таможенники фискалам не "стучат" о таких само-декларантах?..
Есть гарантия - это два разных ведомтсва никак не связанных между собой. И понятие "стучат" тут вообще не применимо. Это не сосед болтнувший знакомому вору что рядом с ним есть чем поживится.
Как только ты найдешь немецкий закон который говорит что таможенники обязаны передавать в немецкую налоговую информацию о всех кто ввёз более 10к евро - так сразу у тебя появится основание называть это "стуком".
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
_hunter написав:Да -- его как раз налоговый вопрос больше волнует, но есть ли гарантия, что таможенники фискалам не "стучат" о таких само-декларантах?..
Есть гарантия - это два разных ведомтсва никак не связанных между собой. И понятие "стучат" тут вообще не применимо. Это не сосед болтнувший знакомому вору что рядом с ним есть чем поживится.
Как только ты найдешь немецкий закон который говорит что таможенники обязаны передавать в немецкую налоговую информацию о всех кто ввёз более 10к евро - так сразу у тебя появится основание называть это "стуком".
Так Украина тоже с немецкими фискалами не сильно связана, тем не менее -- BEPS... Именно по этой причине я и поставил кавычки. Не стучат -- вполне официально передают по официальным каналам.
Хорошая попытка, если бы не одно "но" -- есть еще всякие дерективы да подзаконные акты, которые вполне могут быть и с грифом... Да и просто по логике: а смысл этом "мероприятии", если информация никуда не передается?