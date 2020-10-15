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У Раді пропонують
е-резидентство для іноземних...

У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:33

Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

  _hunter написав:Ни то ни другое -- а именно так, как я написал: "не сильно связана -- BEPS"...

В любом случае таможня вообще никак не связана. Но в твоей фантазии после смены таможенники садятся и звонят приятелям в налоговую рассказывая кто и сколько валюты привез.

Давай как-то серьезней, без уровня бабушек под подъездом.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Ни то ни другое -- а именно так, как я написал: "не сильно связана -- BEPS"...

В любом случае таможня вообще никак не связана. Но в твоей фантазии после смены таможенники садятся и звонят приятелям в налоговую рассказывая кто и сколько валюты привез.

Давай как-то серьезней, без уровня бабушек под подъездом.

Не звонят, конечно -- просто вносят ФИО да сумму в реестр. Доступ к которому есть у фискалов.
Повторюсь: если эта информация никогда не покидает таможенную службу -- в чем, вообще, "смысл мероприятия"? -- зачем красный коридор? -- аналого красной ковровой дорожки -- "смотрите, нищеброды -- VIP идет!"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:14

Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

  _hunter написав:Повторюсь: если эта информация никогда не покидает таможенную службу -- в чем, вообще, "смысл мероприятия"? -- зачем красный коридор?

Не у всех вещей есть логическое объяснение. Даже если это законодательство ЕС (хотя лично я их законодательство и не считаю образцовым и если бы мы тут дискутировали про вступление в ЕС - был бы скорей против чем за, именно из-за причуд их законов).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Повторюсь: если эта информация никогда не покидает таможенную службу -- в чем, вообще, "смысл мероприятия"? -- зачем красный коридор?

Не у всех вещей есть логическое объяснение. Даже если это законодательство ЕС (хотя лично я их законодательство и не считаю образцовым и если бы мы тут дискутировали про вступление в ЕС - был бы скорей против чем за, именно из-за причуд их законов).

Да, можно и так считать -- "делать было нечего -- решили таможенники штат раздуть на ровном месте". А можно предположить существование аналога "Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы" наших северных соседей -- ибо решение очевидное, да и польза неилюзорная...
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:24

Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

  _hunter написав:"делать было нечего -- решили таможенники штат раздуть на ровном месте".

Думаю что норма декларировать ввоз валюты имеет такую бородатую историю что не факт что наши деды были ровесниками этой инициативы. А теперь этот подход просто сохраняют.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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