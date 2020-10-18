В любом случае таможня вообще никак не связана. Но в твоей фантазии после смены таможенники садятся и звонят приятелям в налоговую рассказывая кто и сколько валюты привез.
Давай как-то серьезней, без уровня бабушек под подъездом.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:33
Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...
В любом случае таможня вообще никак не связана. Но в твоей фантазии после смены таможенники садятся и звонят приятелям в налоговую рассказывая кто и сколько валюты привез.
Давай как-то серьезней, без уровня бабушек под подъездом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 13:54
Не звонят, конечно -- просто вносят ФИО да сумму в реестр. Доступ к которому есть у фискалов.
Повторюсь: если эта информация никогда не покидает таможенную службу -- в чем, вообще, "смысл мероприятия"? -- зачем красный коридор? -- аналого красной ковровой дорожки -- "смотрите, нищеброды -- VIP идет!"?
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:14
Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...
Не у всех вещей есть логическое объяснение. Даже если это законодательство ЕС (хотя лично я их законодательство и не считаю образцовым и если бы мы тут дискутировали про вступление в ЕС - был бы скорей против чем за, именно из-за причуд их законов).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:22
Да, можно и так считать -- "делать было нечего -- решили таможенники штат раздуть на ровном месте". А можно предположить существование аналога "Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы" наших северных соседей -- ибо решение очевидное, да и польза неилюзорная...
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:24
Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...
Думаю что норма декларировать ввоз валюты имеет такую бородатую историю что не факт что наши деды были ровесниками этой инициативы. А теперь этот подход просто сохраняют.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:45
Что никак не мешает "обучению старой собаки новым трюкам" -- дать доступ к уже существующему реестру -- плевое дело -- даже по бюрократизированным германским меркам...
Додано: Пон 26 жов, 2020 16:41
Re: У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...
Мы всё время крутимся около того что могут сделать и того что есть.
Я не отрицаю возможность того что в будущем украинская таможня будет сливать данные украинской налоговой (если примут такой закон) и что немецкая таможня не сможет в будущем делать то же самое по своему немецкому федеральному закону.
Но в данный момент таможенное декларирование и уплата таможенных пошлин само по себе, а налоговое декларирование само по себе и автоматической передачи информации о ввозе или вывозе валюты в налоговую не передаётся, ни в Украине, ни в Германии. Криминалу возможно передаётся, налоговой точно нет.
К слову даже если бы такая информация передавалась - налоговая не может автоматом выписать 18% НДФЛ на ввезенную сумму. Потому что она не располагает информацией о том что это за деньги. Возможно это вообще не личные деньги гражданина, а к примеру деньги его фирмы которую от представляет как владелец или директор. И при чём тут тогда вообще НДФЛ?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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