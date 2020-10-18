У Раді пропонують е-резидентство для іноземних...

Додано: Пон 26 жов, 2020 16:41

_hunter написав: дать доступ к уже существующему реестру -- плевое дело -- даже по бюрократизированным германским меркам.. дать доступ к уже существующему реестру -- плевое дело -- даже по бюрократизированным германским меркам..

Мы всё время крутимся около того что могут сделать и того что есть.Я не отрицаю возможность того что в будущем украинская таможня будет сливать данные украинской налоговой (если примут такой закон) и что немецкая таможня не сможет в будущем делать то же самое по своему немецкому федеральному закону.Но в данный момент таможенное декларирование и уплата таможенных пошлин само по себе, а налоговое декларирование само по себе и автоматической передачи информации о ввозе или вывозе валюты в налоговую не передаётся, ни в Украине, ни в Германии. Криминалу возможно передаётся, налоговой точно нет.К слову даже если бы такая информация передавалась - налоговая не может автоматом выписать 18% НДФЛ на ввезенную сумму. Потому что она не располагает информацией о том что это за деньги. Возможно это вообще не личные деньги гражданина, а к примеру деньги его фирмы которую от представляет как владелец или директор. И при чём тут тогда вообще НДФЛ?