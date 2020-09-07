У Києві інвестори житлових комплексів банку "Аркада" проводять масштабну акцію протесту біля Офісу Президента.
Дивися повний текст Інвестори банку «Аркада» протестують на Банковій.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:30
Інвестори банку «Аркада» протестують на Банковій
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Дивися повний текст Інвестори банку «Аркада» протестують на Банковій.
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