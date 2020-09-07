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Інвестори банку «Аркада»
протестують на Банковій

Інвестори банку «Аркада» протестують на Банковій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:30

Інвестори банку «Аркада» протестують на Банковій

Пропонуємо до обговорення:
У Києві інвестори житлових комплексів банку "Аркада" проводять масштабну акцію протесту біля Офісу Президента.

Дивися повний текст Інвестори банку «Аркада» протестують на Банковій.
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