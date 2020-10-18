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Українців у листопаді чекає
новий курс долара: аналітик...

Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:52

Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик...

Пропонуємо до обговорення:
Однією з основних причин, зазначає аналітик Єгор Комов, є нова хвиля пандемії коронавірусу.

Дивися повний текст Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик назвав ціну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:52

Оптимист однако этот "оналитег"
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:13

  75stasstas75 написав:Оптимист однако этот "оналитег"

Возможно он имел ввиду что 1 ноября будет такой курс. Ведь фразу можно прочитать и так :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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