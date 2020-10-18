Однією з основних причин, зазначає аналітик Єгор Комов, є нова хвиля пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик назвав ціну.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:52
Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик назвав ціну.
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:13
Возможно он имел ввиду что 1 ноября будет такой курс. Ведь фразу можно прочитать и так
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