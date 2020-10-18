Однією з основних причин, зазначає аналітик Єгор Комов, є нова хвиля пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик назвав ціну.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:52
Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик...
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Дивися повний текст Українців у листопаді чекає новий курс долара: аналітик назвав ціну.
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:13
Возможно он имел ввиду что 1 ноября будет такой курс. Ведь фразу можно прочитать и так
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 22 жов, 2020 22:10
Это значит,можно спокойно открывать депозит в гривне на 5 лет?Одна беда,прогноз МВФ не сбудется...
Додано: Чет 22 жов, 2020 22:37
Зачем такое вбрасывать. Давно перестал следить за курсом вообще - он там в своем мире, а народ в своем. Тут бы на еду хватило да от короны пропетлять.
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