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Змінити постачальника газу
тепер можна через Приват24:...

Змінити постачальника газу тепер можна через Приват24:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:23

Змінити постачальника газу тепер можна через Приват24:...

Пропонуємо до обговорення:
22 жовтня ПриватБанк запустив онлайн сервіс підписки та керування постачальниками комунальних послуг.

Дивися повний текст Змінити постачальника газу тепер можна через Приват24: як це зробити.
R2
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а кроме нафталиназа кто на рынке?
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:44

Re: Змінити постачальника газу тепер можна через Приват24:..

Всё равно зрада, что подтверждает комментарий выше.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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