22 жовтня ПриватБанк запустив онлайн сервіс підписки та керування постачальниками комунальних послуг.
Дивися повний текст Змінити постачальника газу тепер можна через Приват24: як це зробити.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 20:23
Змінити постачальника газу тепер можна через Приват24:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Змінити постачальника газу тепер можна через Приват24: як це зробити.
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:44
Re: Змінити постачальника газу тепер можна через Приват24:..
Всё равно зрада, что подтверждает комментарий выше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:54
swan forever - а самому нагуглить не судьба ?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:14
некагда -- зраду разгонять нада...
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