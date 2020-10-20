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Третій об'єкт Укрспирту подорожчав на аукціоні майже втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна (ФДМ) 22 жовтня успішно провів аукціон з продажу третього об'єкта ДП "Укрспирт" - ОВЕЧАЦЬКИЙ місця здійснення діяльності (МПД) і зберігання спирту в Вінницькій області.
Дивися повний текст Третій об'єкт Укрспирту подорожчав на аукціоні майже втричі
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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