Дохід на душу населення в Україні нижче, ніж у В'єтнамі і Монголії, але вище, ніж в Узбекистані і Таджикистані.
Дивися повний текст У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:50
У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн (інфографіка).
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:05
А циферки госстата и МВФ расходятся... по Госстату доход больше $4800...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|