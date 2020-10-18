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У МВФ порівняли доходи українців
і жителів інших країн...

У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:50

У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...

Пропонуємо до обговорення:
Дохід на душу населення в Україні нижче, ніж у В'єтнамі і Монголії, але вище, ніж в Узбекистані і Таджикистані.

Дивися повний текст У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:50

Это пи**!
saweliy722
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:05

А циферки госстата и МВФ расходятся... по Госстату доход больше $4800...
communiq
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:19

Зе дал жжжару
grig90vic
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:19

Не ту страну назвали Гондурасом!
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:21

даже молдаваны нас обогнали)))))))
dimonasvilli
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