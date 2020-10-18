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У МВФ порівняли доходи українців
і жителів інших країн...

У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:50

У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...

Пропонуємо до обговорення:
Дохід на душу населення в Україні нижче, ніж у В'єтнамі і Монголії, але вище, ніж в Узбекистані і Таджикистані.

Дивися повний текст У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:05

А циферки госстата и МВФ расходятся... по Госстату доход больше $4800...
communiq
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:19

Зе дал жжжару
grig90vic
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:21

даже молдаваны нас обогнали)))))))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:07

Тупые цифры ни о чём! Покупательные возможности граждан лучше сравнить - тогда возможно более наглядно можно проследить что, где ,почём?
valik1602mister
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:12

А как насчёт тех,у кого 0 ?То есть массовой безработицы?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 02:23

Самая бедная страна в Европе, теперь официально.

Впридачу с самым высоким уровнем коррупции.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:27

Це до сплати податків чи після?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:15

а тут учитывалось то, что 75% населения получают часть зарплаты в конверте или имеют дополнительный неучтенный доход? А миллионы заробитчан идут в эту статистику? с доходом 0?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:37

maksymzp88
Ну да, кто то на производстве получает 5000 и из них платит 1000 (19,5%), а кто то получает 25000 (например водитель маршрутки) и платит ...200грн. Страна чудес!
Alexnik
 
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