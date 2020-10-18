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У МВФ порівняли доходи українців
і жителів інших країн...

У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:42

Це не дно. Це днище!!!
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:15

Re: У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн..

Мне интересно, в статистике украинских зарплат учитываются ФОПы 1-2 группы? Ведь по сути эти люди очень часто работают как нанятые работники. Если это не учитывается, то по факту из статистики украинских зарплат выпадает 70% украинского IT сектора (и многое другое), а это сильно занижает исследуемый показатель.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:35

  Neolit написав:Мне интересно, в статистике украинских зарплат учитываются ФОПы 1-2 группы? Ведь по сути эти люди очень часто работают как нанятые работники. Если это не учитывается, то по факту из статистики украинских зарплат выпадает 70% украинского IT сектора (и многое другое), а это сильно занижает исследуемый показатель.

Никак не учитываюся. И огромная доля зарплат в конвертах тоже
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:06

МВФ сравнил официальный ВВП на душу населения, а не средний доход конкретного жителя. Заголовок статьи вводит в заблуждение многих, о чем свидетельствуют некоторые комментарии.
Ragnar
 
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