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У МВФ порівняли доходи українців
і жителів інших країн...

У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:42

Це не дно. Це днище!!!
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:15

Re: У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн..

Мне интересно, в статистике украинских зарплат учитываются ФОПы 1-2 группы? Ведь по сути эти люди очень часто работают как нанятые работники. Если это не учитывается, то по факту из статистики украинских зарплат выпадает 70% украинского IT сектора (и многое другое), а это сильно занижает исследуемый показатель.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:35

  Neolit написав:Мне интересно, в статистике украинских зарплат учитываются ФОПы 1-2 группы? Ведь по сути эти люди очень часто работают как нанятые работники. Если это не учитывается, то по факту из статистики украинских зарплат выпадает 70% украинского IT сектора (и многое другое), а это сильно занижает исследуемый показатель.

Никак не учитываюся. И огромная доля зарплат в конвертах тоже
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:06

МВФ сравнил официальный ВВП на душу населения, а не средний доход конкретного жителя. Заголовок статьи вводит в заблуждение многих, о чем свидетельствуют некоторые комментарии.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:19

Re: У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн..

Хотите оценить уровень реальной доходности (жизни) граждан той либо иной страны?
Смотрите на автомобили (кол-во на душу населения, кол-во проданных за последний год).
Какой бы теневой ни была экономика страны - если у человека есть "избыточные" деньги на автомобиль - он его покупает.
Именно по статистике автомобилей можно судить о благосостоянии жителей страны: на автомобиль можно потратить только те излишки которые остаются после оплаты "себестоимости жизни" (налоги, страховка, пенсионные взносы, коммуналка, еда, семейные расходы).
По этому показателю россияне живут немного беднее поляков (что соответствует показателям ВВП по ППС) и существенно беднее жителей стран Западной Европы.
Украинцы же - нищие папуасы даже в сравнении с россиянами.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:26

  Grover написав:Хотите оценить уровень реальной доходности (жизни) граждан той либо иной страны?
Смотрите на автомобили (кол-во на душу населения, кол-во проданных за последний год).
Какой бы теневой ни была экономика страны - если у человека есть "избыточные" деньги на автомобиль - он его покупает.
Именно по статистике автомобилей можно судить о благосостоянии жителей страны: на автомобиль можно потратить только те излишки которые остаются после оплаты "себестоимости жизни" (налоги, страховка, пенсионные взносы, коммуналка, еда, семейные расходы).
По этому показателю россияне живут немного беднее поляков (что соответствует показателям ВВП по ППС) и существенно беднее жителей стран Западной Европы.
Украинцы же - нищие папуасы даже в сравнении с россиянами.

ВВП Украины можно смело на 2 множить, поскольку даже крупный бизнес часть добавленной стоимости выводит в тень. Строители так вообще почти все в тень выводят.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:31

Белорусам еще что то и не нравится.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38

  Grover написав:Хотите оценить уровень реальной доходности (жизни) граждан той либо иной страны?
Смотрите на автомобили (кол-во на душу населения, кол-во проданных за последний год).
Какой бы теневой ни была экономика страны - если у человека есть "избыточные" деньги на автомобиль - он его покупает.
Именно по статистике автомобилей можно судить о благосостоянии жителей страны: на автомобиль можно потратить только те излишки которые остаются после оплаты "себестоимости жизни" (налоги, страховка, пенсионные взносы, коммуналка, еда, семейные расходы).
По этому показателю россияне живут немного беднее поляков (что соответствует показателям ВВП по ППС) и существенно беднее жителей стран Западной Европы.
Украинцы же - нищие папуасы даже в сравнении с россиянами.

У меня нет авто, считаю нет необходимости. Но есть кое что другое. Есть много таких кто зарабатывает мизер и благосостояние так себе, но тачку купить попонтоваться обязательно должен.
Вот у вас, например, есть деньги на крутую тачку. Что вы выберите, покупку тачки или покупку квартиры?
Тачка не показатель.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:43

  Neolit написав:Мне интересно, в статистике украинских зарплат учитываются ФОПы 1-2 группы? Ведь по сути эти люди очень часто работают как нанятые работники. Если это не учитывается, то по факту из статистики украинских зарплат выпадает 70% украинского IT сектора (и многое другое), а это сильно занижает исследуемый показатель.


IT сектор на экономику практически не влияет, там копейки.

Даже если взять не только IT, а вообще всех фопов, включая торговцев на базаре - их всего 1,8 млн. Это всего 5%.

А IT-шников среди них всего 97 тысяч. Это всего 0.3%. Вы правда верите, что 0.3% населения серьёзно влияют на экономику? :)

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Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:46

  Ragnar написав:МВФ сравнил официальный ВВП на душу населения, а не средний доход конкретного жителя. Заголовок статьи вводит в заблуждение многих, о чем свидетельствуют некоторые комментарии.

Источник
GDP per capita, current prices U.S. dollars per capita
https://www.imf.org/external/datamapper ... C/WEOWORLD
Номинальный ВВП в долларах на душу населения (данные 2020 г)
Волгарь
 
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  #<12
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