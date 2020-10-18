У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
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Grover написав:Хотите оценить уровень реальной доходности (жизни) граждан той либо иной страны? Смотрите на автомобили (кол -во на душу населения, кол-во проданных за последний год). Какой бы теневой ни была экономика страны - если у человека есть "избыточные" деньги на автомобиль - он его покупает. Именно по статистике автомобилей можно судить о благосостоянии жителей страны: на автомобиль можно потратить только те излишки которые остаются после оплаты "себестоимости жизни" (налоги, страховка, пенсионные взносы, коммуналка, еда, семейные расходы). По этому показателю россияне живут немного беднее поляков (что соответствует показателям ВВП по ППС) и существенно беднее жителей стран Западной Европы. Украинцы же - нищие папуасы даже в сравнении с россиянами.
Ерунда. Авто кому-то не нужно, где-то стоит дешевле и т.д. Не может служить эталоном. Даже по вашим выводам это видно. Уровень жизни украинцев, белорусов и россиян примерно одинаков. Кто бывал в этих странах, работает с ними , родственники там- легко вам это подтвердит.
Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше.