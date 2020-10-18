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У МВФ порівняли доходи українців
і жителів інших країн...

У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:52

  Grover написав:Хотите оценить уровень реальной доходности (жизни) граждан той либо иной страны?
Смотрите на автомобили (кол
-во на душу населения, кол-во проданных за последний год).
Какой бы теневой ни была экономика страны - если у человека есть "избыточные" деньги на автомобиль - он его покупает.
Именно по статистике автомобилей можно судить о благосостоянии жителей страны: на автомобиль можно потратить только те излишки которые остаются после оплаты "себестоимости жизни" (налоги, страховка, пенсионные взносы, коммуналка, еда, семейные расходы).
По этому показателю россияне живут немного беднее поляков (что соответствует показателям ВВП по ППС) и существенно беднее жителей стран Западной Европы.
Украинцы же - нищие папуасы даже в сравнении с россиянами.

Ерунда. Авто кому-то не нужно, где-то стоит дешевле и т.д. Не может служить эталоном. Даже по вашим выводам это видно. Уровень жизни украинцев, белорусов и россиян примерно одинаков. Кто бывал в этих странах, работает с ними , родственники там- легко вам это подтвердит.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:01

  p_a_l написав:Белорусам еще что то и не нравится.

Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:19

  SMOKE написав:Авто кому-то не нужно

Это учитывается. Ведь оно "не нужно" кому-то не только в Украине, но и в других странах.

где-то стоит дешевле и т.д.

Вот именно. В России автомобили стоят дешевле. И топливо для них (любое) дешевле. И газ дешевле. Но именно в этом и заключается суть уровня жизни - КАК ЧЕЛОВЕК ПО ФАКТУ ЖИВЁТ.

Не может служить эталоном. Даже по вашим выводам это видно.

Как раз по моим всё очень даже видно.

Уровень жизни украинцев, белорусов и россиян примерно одинаков.

Даже и близко не рядом. Особенно первых с последними.

Кто бывал в этих странах, работает с ними , родственники там- легко вам это подтвердит.

Как я вижу к вам это не относится, иначе не было бы таких заключений о схожих уровнях жизни.
Например, в России пенсионер на минимальной пенсии вполне может оплатить коммуналку и еду не прибегая ни к каким субсидиям в принципе. Да, на лекарства уже не хватит. Но теперь сравните с Украиной хотя бы по первым 2м параметрам.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:23

  SMOKE написав:
  p_a_l написав:Белорусам еще что то и не нравится.

Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше.

С чего вы решили, что они забитый совок?))) Если уже 2 месяца бастуют, хоть и бестолку, то это явно не совок. Они научились много чего делать лучше, чем мы украинцы - вечно перспективные)) В Киеве 80% автобусов беларуских, бензин евро-5 на заправках Окко, Вог, Шелл - беларусский, холодильники и стиралки Атлант торгуются во всех сетях. сгущенка Рогачев - во всех магазинах. Спички и те, половина продающихся в Украине - беларусские.В каждом десятом сельхозпредприятии Украины работают новые беларусские трактора. Весь автопоток из Европы в Россию и Казахстан - через Беларусь по новейшей трассе, которая обошлась им в разы дешевле, чем наш ГоХайвей. Что мы в Беларусь экспортируем? шоколад рошеновский? Возьмите в Гугл откройте карту Беларуси и нажмите на любой город. Неважно - обл. или райцентр. и посмотрите фото, и откройте сопоставимый по населению город в Украине. Даже по фото - разительные отличия. То, что бацька засел и диктатурствует - ну такое, всех нормальных людей это напрягает. Но Сингапур тоже начинал с авторитарного режима. И сравните его с Вьетнамом, в котором часть населения до сих пор млеет по совку, а часть вспоминает как клево было с америкосами - очень похоже на украинцев.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:32

  Амвросий написав:

И кстати фопы 1 и 2 групп - это торговцы на базарах и в магазинах.

Не только. Могут продавать и предоставлять услуги и поза магазинами тоже, например через сайты и соцсети. Куда сейчас массово их согнала политика государства.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:36

  SMOKE написав:
  p_a_l написав:Белорусам еще что то и не нравится.

Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше.

Ну посмотрим, сколько перспектив у Украины.
Только допилим оставшееся. Еще чуть чуть осталось. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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