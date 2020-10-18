У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...

Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:23

SMOKE написав: p_a_l написав: Белорусам еще что то и не нравится. Белорусам еще что то и не нравится.

Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше. Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше.

С чего вы решили, что они забитый совок?))) Если уже 2 месяца бастуют, хоть и бестолку, то это явно не совок. Они научились много чего делать лучше, чем мы украинцы - вечно перспективные)) В Киеве 80% автобусов беларуских, бензин евро-5 на заправках Окко, Вог, Шелл - беларусский, холодильники и стиралки Атлант торгуются во всех сетях. сгущенка Рогачев - во всех магазинах. Спички и те, половина продающихся в Украине - беларусские.В каждом десятом сельхозпредприятии Украины работают новые беларусские трактора. Весь автопоток из Европы в Россию и Казахстан - через Беларусь по новейшей трассе, которая обошлась им в разы дешевле, чем наш ГоХайвей. Что мы в Беларусь экспортируем? шоколад рошеновский? Возьмите в Гугл откройте карту Беларуси и нажмите на любой город. Неважно - обл. или райцентр. и посмотрите фото, и откройте сопоставимый по населению город в Украине. Даже по фото - разительные отличия. То, что бацька засел и диктатурствует - ну такое, всех нормальных людей это напрягает. Но Сингапур тоже начинал с авторитарного режима. И сравните его с Вьетнамом, в котором часть населения до сих пор млеет по совку, а часть вспоминает как клево было с америкосами - очень похоже на украинцев.