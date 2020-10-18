У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...

Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:53

В среднем мы может быть и не хуже даже тех же поляков живем. Но только в среднем. Потому, что у нас огромная пропасть между самыми бедными слоями и самыми богатыми.

У них в 14 году было всего 4 миллиардера. А у нас на тот момент только официальных с десяток. Плюс неофициальные типа Кернеса, Януковича и всяких Бойко с Клюевыми. А сколько у нас прокуроров, судей, мэров, губернаторов, ментов, министров и их замов, криминалитет, янтарщики, контрабандисты, портовики. Эти люди - миллионеры, многие мультимиллионеры. Любой колхозник, который засевает 1000-2000 гектар земли. В год подымает от полмиллиона до миллиона долларов, в зависимости от погоды и цен на зерно. Но он в селе такой один. Если село большое от 1000 человек - то их там 2-3 таких. А остальные живут на 3000-5000 грн в месяц. Если рядом есть райцентр или облцентр - то 5000-7000грн. Вот и получается, что 500 человек в селе заработало за год 30 млн.грн. А один - 10-20 млн. грн. А остальные - пенсионеры с 1600-2500 грн в месяц и дети. Вот в среднем и получится относительно неплохая цифра. Та же фигня в шахтерских городах и городах с промышленными предприятими.