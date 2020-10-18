У МВФ порівняли доходи українців і жителів інших країн...
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Grover написав:Хотите оценить уровень реальной доходности (жизни) граждан той либо иной страны? Смотрите на автомобили (кол -во на душу населения, кол-во проданных за последний год). Какой бы теневой ни была экономика страны - если у человека есть "избыточные" деньги на автомобиль - он его покупает. Именно по статистике автомобилей можно судить о благосостоянии жителей страны: на автомобиль можно потратить только те излишки которые остаются после оплаты "себестоимости жизни" (налоги, страховка, пенсионные взносы, коммуналка, еда, семейные расходы). По этому показателю россияне живут немного беднее поляков (что соответствует показателям ВВП по ППС) и существенно беднее жителей стран Западной Европы. Украинцы же - нищие папуасы даже в сравнении с россиянами.
Ерунда. Авто кому-то не нужно, где-то стоит дешевле и т.д. Не может служить эталоном. Даже по вашим выводам это видно. Уровень жизни украинцев, белорусов и россиян примерно одинаков. Кто бывал в этих странах, работает с ними , родственники там- легко вам это подтвердит.
Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше.
Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше.
С чего вы решили, что они забитый совок?))) Если уже 2 месяца бастуют, хоть и бестолку, то это явно не совок. Они научились много чего делать лучше, чем мы украинцы - вечно перспективные)) В Киеве 80% автобусов беларуских, бензин евро-5 на заправках Окко, Вог, Шелл - беларусский, холодильники и стиралки Атлант торгуются во всех сетях. сгущенка Рогачев - во всех магазинах. Спички и те, половина продающихся в Украине - беларусские.В каждом десятом сельхозпредприятии Украины работают новые беларусские трактора. Весь автопоток из Европы в Россию и Казахстан - через Беларусь по новейшей трассе, которая обошлась им в разы дешевле, чем наш ГоХайвей. Что мы в Беларусь экспортируем? шоколад рошеновский? Возьмите в Гугл откройте карту Беларуси и нажмите на любой город. Неважно - обл. или райцентр. и посмотрите фото, и откройте сопоставимый по населению город в Украине. Даже по фото - разительные отличия. То, что бацька засел и диктатурствует - ну такое, всех нормальных людей это напрягает. Но Сингапур тоже начинал с авторитарного режима. И сравните его с Вьетнамом, в котором часть населения до сих пор млеет по совку, а часть вспоминает как клево было с америкосами - очень похоже на украинцев.
В среднем мы может быть и не хуже даже тех же поляков живем. Но только в среднем. Потому, что у нас огромная пропасть между самыми бедными слоями и самыми богатыми. У них в 14 году было всего 4 миллиардера. А у нас на тот момент только официальных с десяток. Плюс неофициальные типа Кернеса, Януковича и всяких Бойко с Клюевыми. А сколько у нас прокуроров, судей, мэров, губернаторов, ментов, министров и их замов, криминалитет, янтарщики, контрабандисты, портовики. Эти люди - миллионеры, многие мультимиллионеры. Любой колхозник, который засевает 1000-2000 гектар земли. В год подымает от полмиллиона до миллиона долларов, в зависимости от погоды и цен на зерно. Но он в селе такой один. Если село большое от 1000 человек - то их там 2-3 таких. А остальные живут на 3000-5000 грн в месяц. Если рядом есть райцентр или облцентр - то 5000-7000грн. Вот и получается, что 500 человек в селе заработало за год 30 млн.грн. А один - 10-20 млн. грн. А остальные - пенсионеры с 1600-2500 грн в месяц и дети. Вот в среднем и получится относительно неплохая цифра. Та же фигня в шахтерских городах и городах с промышленными предприятими.
В Варшаве, Кракове и Познани можно за весь день не увидить Мерседеса S класса, Гелика или двухстого лендкрузера. Та даже Туарегов и Инфинити там почти нет. А у нас в любом миллионнике их сотни. И вот доходы этих людей никто не учитывает в подобных рейтингах, а они в свою очередь капают своими деньгами в ресторанах, клубах, охране, тернерам в спортзале, любовницам, шоферам. Вот мы и имеем еще один относительно средний класс с доходами от 500 до 1000 долларов в месяц в зависимости от регионов
SMOKE написав:Сытое пузо- это много, нонаходится в самом низу пирамиды Маслоу. При режиме батьки я бы, к примеру, не хотел жить ни дня. Какое-то запущенное совковое чудо сидит у власти десятилетиями и мочит, что ему вздумается. У страны ни перспектив с ним, ничего. Забитый совок. У Украины в этом плане гораздо лучше положение и перспектив больше.
То, что вы, я, или еще кто-то не хотел бы жить при таком правлении, как в Беларуси, говорит только о том, что у нас удовлетворены основные потребности. У тех, кому денег на еду не хватает, может быть другой взгляд на проблему. Что касается перспектив, то про перспективы Украины я слышу со студенческих времен. А на практике, если сравнить показатели 2003-2004 года и 2018-2019, то за 15 лет динамика будет не очень радостной. Ну и что касается совка. Лично для меня "совок" - это не цвет флажка под лобовым стеклом машины, а менталитет. И, к сожалению, даже на этом форуме людей с менталитетом Шарикова хватает, несмотря на то, что они всеми силами ругают и совок, и Россию, и Беларусь.