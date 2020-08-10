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Приїхало пів мільйона заробітчан:
у Польщі заявили про...

Приїхало пів мільйона заробітчан: у Польщі заявили про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:23

Приїхало пів мільйона заробітчан: у Польщі заявили про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє польська "bankier.pl".

Дивися повний текст Приїхало пів мільйона заробітчан: у Польщі заявили про наймасштабнішу їх кількість.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:23

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