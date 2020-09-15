Великий бізнес відчуває себе набагато більш впевненіше.
Дивися повний текст Локдаун для бізнесу: хто виживе.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 21:47
Локдаун для бізнесу: хто виживе
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Дивися повний текст Локдаун для бізнесу: хто виживе.
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:47
Может,цель этих локдаунов и была уничтожить малый и средний бизнес?Очень похоже на это...
Додано: Чет 22 жов, 2020 21:57
локдаун, лок-даун,
а коли буде лок-ап?
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