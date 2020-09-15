RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Локдаун для бізнесу:
хто виживе

Локдаун для бізнесу: хто виживе
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:47

Локдаун для бізнесу: хто виживе

Пропонуємо до обговорення:
Великий бізнес відчуває себе набагато більш впевненіше.

Дивися повний текст Локдаун для бізнесу: хто виживе.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:47

Может,цель этих локдаунов и была уничтожить малый и средний бизнес?Очень похоже на это...
Scotch
 
Повідомлень: 714
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:57

локдаун, лок-даун,
а коли буде лок-ап? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9888
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне...
R2 » Сер 22 кві, 2020 15:53
2 254
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 23:25
KULANDALE
За вересень ціна на електроенергію для бізнесу зросла на 17%
R2 » Вів 22 вер, 2020 13:20
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 13:20
esaul
Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку... 1, 2
R2 » Вів 15 вер, 2020 18:41
13 553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 10:17
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17613)
22.10.2020 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.