Локдаун для бізнесу: хто виживе

Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:33

Конечно продвигают локдаун, как страшилку для народа. Мы все умрем! А что еще может зе, если у него нет понятия о том как нужно руководить страной и нет даже примитивных навыков и опыта. Есть опыт чтения по бумажке и это выходит не всегда хорошо. Все разворовано и за 6 месяцев ничего не поменялось. Вместо того, чтобы направить силы на работу с народом, просвещение и контроль правил, восстановлению бизнеса, силы направлены на создание схем по воровству денег. Причем зе даже не в теме. У него есть 5 вопросов :) и они говорят о его понимании ситуации. Еще забыл спросить про жизнь на Марсе. Полиция не следит ни за чем. По полосам ОТ как ездили, как и ездят. Причем вместе с той же полицией. В метро они следят, кто по какому проездному проходит, а не за тем что де*** без масок ездят. Дистанции никто не соблюдает, это физически невозможно, но почему никто не контролирует соблюдение масочного режима? Тестирование коровы - в три дорога и с очередью, КТ - тоже, маски с 1000% наценкой и т.п. Конечно это приведет к лавинообразному росту заболеваймости и смертности. Ну и конечно - нас ждет локдаун. А что еще может ждать при таком раскладе?