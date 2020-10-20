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Шахраї масово беруть кредити
на чуже ім'я: два способи...

Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:54

Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи...

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї навчилися брати кредити на чуже ім'я пачками.

Дивися повний текст Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи захистити свої документи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 21:54

Есть ещё один способ запретить брать кредиты на своё имя: обратиться в БКИ (бюро кредитных историй) и сказать "Я потерял паспорт".

И даже нашёл в интернете описание такого способа:

1. Мне на работе дали зарплатную и кредитку.
2. Я позвонил на горячую линию Приватбанка и сообщил, что у меня украли кредитку. Она была заблокирована.
3. В качестве дополнительного бонуса для Приватбанка я отправил запрос в их бюро кредитных историй, что потерял паспорт.
https://www.ubki2.com.ua/api/inpass.php

Результат:
1. Кредитная карта была закрыта без посещения банка.
2. Приватбанк мне больше не предлагает оформление кредитных карт, так как мой кредитный рейтинг заблокирован (до момента подтверждения восстановления паспорта).

Недостаток:
1. Могут возникнуть проблемы с получением любых кредитов в дальнейшем.

Достоинства:
1. Я научился жить по средствам без кредитов.
Sanyok77
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