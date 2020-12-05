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Шахраї масово беруть кредити
на чуже ім'я: два способи...

Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:54

Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи...

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї навчилися брати кредити на чуже ім'я пачками.

Дивися повний текст Шахраї масово беруть кредити на чуже ім'я: два способи захистити свої документи.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:54

Есть ещё один способ запретить брать кредиты на своё имя: обратиться в БКИ (бюро кредитных историй) и сказать "Я потерял паспорт".

И даже нашёл в интернете описание такого способа:

1. Мне на работе дали зарплатную и кредитку.
2. Я позвонил на горячую линию Приватбанка и сообщил, что у меня украли кредитку. Она была заблокирована.
3. В качестве дополнительного бонуса для Приватбанка я отправил запрос в их бюро кредитных историй, что потерял паспорт.
https://www.ubki2.com.ua/api/inpass.php

Результат:
1. Кредитная карта была закрыта без посещения банка.
2. Приватбанк мне больше не предлагает оформление кредитных карт, так как мой кредитный рейтинг заблокирован (до момента подтверждения восстановления паспорта).

Недостаток:
1. Могут возникнуть проблемы с получением любых кредитов в дальнейшем.

Достоинства:
1. Я научился жить по средствам без кредитов.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:23

Новый вид мошенничества: звонок на телефон и голосом робота сообщают - у вас накопился бонус 400 гр, если хотите получить его нажмите 1, если отказываетесь нажмите 2. Я положил трубку. Кто попадался на эту уловку - напишите как они продолжают дальше разводить.
alekseistarchi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:32

  alekseistarchi написав:Кто попадался на эту уловку - напишите как они продолжают дальше разводить.


это скорей всего приватные данные обзвоном собирают. Просто никакой информации им не давайте.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:45

Какая-то путаница в статье, то журналист говорит, что пострадавшая брала кредит в банке, то в кредитном каком-то союзе. Всё-таки это две большие разницы. В банке сложнее процедура, чем в КС "Быстрогроши до зарплаты". Хотя махинации возможны везде, конечно.
При современном уровне развития техники - убрать надпись Подано туда-то на ксерокопии тоже не составляет особого труда.
freeze
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